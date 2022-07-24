 

“Копия Аллы”: брошенный Пугачевой Галкин показал любимую женщину

24.07.2022, 12:49, Разное
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Пара вместе с детьми отправилась в Израиль, где у юмориста прошел концертный тур, а затем семья укатила в Латвию. Сейчас они живут в Юрмале, а Максим Галкин планирует выступления по Европе и Америке.

Несмотря на видимое благополучие, поговаривают, в семье артистов не все так хорошо. То и дело появляются сообщения, что Алла Пугачева бросила мужа и вернулась в Россию. Впрочем, это никак не подтверждено, а все разговоры о том, что Примадонну видели в Москве, на поверку оказываются всего лишь слухами.

Впрочем, накануне в личном блоге Максим Галкин решил показать свою главную женщину – маленькую Лизу. Ни для кого не секрет, что обычно дочери являются для отцов самыми любимыми принцессами. Судя по видео, у Галкина с наследницей невероятно теплые и близкие отношения.

В видео артист совместил два видео с разницей в три года. На кадрах Лиза делает папе массаж. “Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы”, – говорит малышка, массируя спину сидящему на крыльце дома отцу. Заметно, что за это время девочка сильно повзрослела.

Поклонники пришли в восторг от умилительной сцены. Многие отметили, что Лиза очень похожа на маму. “Копия Аллы”, “Прелесть”, “Очень хорошая девочка растет”, “Как выросла”, “Потрясающая Лиза!” – написали в комментариях.



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