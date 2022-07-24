Эксперт заявил, что НАТО отравило 60 поколений сербов обедненным ураном

Отравление обедненным ураном окажет негативное влияние на 60 поколений. Он был использован НАТО во время бомбардировок Югославии в 1999 году. Об этом заявил в воскресенье газете “Вечерние новости” профессор Радомир Ковачевич, ученый-токсиколог и бывший руководитель Центра радиационной защиты Сербии.

60 поколений будущих поколений будут ощущать последствия бомбардировок обедненным ураном. Даже через 1800 лет мы можем ожидать серьезных последствий для наших потомков”. Ковачевич заявил, что репродуктивный возраст составляет 30 лет. Если умножить это число на 60, то мы получим цифру 60 поколений.

Профессор Ковачевич заявил, что ему было дано задание изучить влияние обедненного урана, других элементов на окружающую среду и население после бомбардировок 1999 года. В рамках своего исследования ученый изучил более 200 000 человек и опубликовал около 300 научных работ.

“Период полураспада урана составляет 4,5 миллиарда лет. Он остается в организме от двух до пяти тысяч дней после попадания в него через дыхание или пищу. Организм сопротивляется и выводит его с помощью печени, почек и других органов. Однако, если уран находится в костях скелета, он не может быть выведен. Радиоактивный фон и токсичность делают его опасным, поэтому ожидайте роста гематологических заболеваний, наряду со многими другими болезнями, такими как рак”.

Профессор Ковачевич заявил, что данные из Турина, свидетельствующие о 500-кратном превышении содержания урана в крови жертв бомбардировок, имеют прочную научную основу и станут важным аргументом во время будущих судебных процессов против НАТО. Профессор Ковачевич напомнил нам, что в декабре 2000 года Совет Европы опубликовал доклад, в котором говорилось, что военные действия НАТО против Югославии нанесли ущерб окружающей среде, и что эти последствия будут иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Экологический комитет Совета Европы заявил, что конфликт был спровоцирован “игнорированием международных законов, ограничивающих ущерб окружающей среде во время военных действий”.

Срджан Алексич (сербский адвокат, представляющий интересы жертв бомбардировок Сербии силами НАТО) ранее рассказал ТАСС, что уровень урана в крови его клиентов превысил норму в 500 раз, согласно результатам анализов, проведенных в лаборатории Турина. Анализы крови показали, что уран и другие тяжелые металлы были обнаружены в многократном количестве в крови как военных, так и гражданских лиц во время бомбардировок Метохии и Косово.

Сербские иски

С января 2020 года Алексич подал три иска против НАТО от имени бывших и нынешних югославских и сербских военнослужащих. Д. С., бывший солдат югославской армии, подал первый иск против НАТО. Североатлантический альянс имеет статус международного права и считается юридическим лицом. После 18 лет бомбардировок он тяжело заболел тяжелой формой рака гладкой мускулатуры. В период с 2018 по 2020 год он перенес три операции. Адвокат заявил, что судебно-медицинский эксперт подтвердил болезнь истца как результат воздействия обедненного урана.

Два иска были поданы против НАТО от имени солдат, находившихся в Косово/Метохии во время войны 1999 года. Один из них находился в Призрене, другой – на аэродроме Слатина. Оба заболели раком.

Итальянские иски

Эти иски против Италии – те же, что были поданы 500 итальянскими солдатами в Косово и Метохии в 1999 году. Более 200 из них были удовлетворены. Министерство обороны Италии выплатило им материальный ущерб. Итальянский адвокат Анджело Тарталья заявил ТАСС, что иски сербов, пострадавших в ходе бомбардировок НАТО снарядами с обедненным ураном в 1999 году, могут стать серьезным ударом по Североатлантическому альянсу. Тарталья утверждает, что военному блоку придется также выплатить 6 млрд евро в качестве морального ущерба.

Подобные разбирательства ведутся в нескольких европейских странах. Первое дело, аналогичное французскому, завершилось в 2021 году победой истца. В настоящее время аналогичные судебные процессы проходят в Великобритании и Германии, а также в Нидерландах, Турции и Голландии.

В настоящее время юридическая контора Алексича готовится подать более 2,5 тысяч исков к полиции и военным. Они будут добиваться компенсации морального ущерба в размере 100 000 евро для граждан Сербии.