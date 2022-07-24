 

90% месячной нормы осадков выпало в Сочи за одни сутки

24.07.2022, 12:15, Разное
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По данным портала прогнозов погоды и новостей “Фобос”, за сутки в Сочи выпало 90% месячной нормы осадков.
В сообщении говорится, что на Сочи обрушилось одно из самых суровых метеорологических явлений в истории. По показаниям датчиков выпало 109 мм осадков, что составляет 90% месячной нормы и чуть больше, чем 100-литровая бочка дождевой воды на квадратный метр.

Аномально много осадков выпало в Имеретинке (55 мм), Горном (50,5 мм), Солохауле (34) мм, Солохауле (34 мм), Кичмае (26) мм), Кичмае (26) мм), Лазаревском (44) мм), Красной Поляне (20).

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до среды, однако сильных ливней не ожидается. Осадки будут рассеянными и малоинтенсивными. Во второй половине следующей недели погода улучшится и потеплеет.



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