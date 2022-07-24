После крушения грузового поезда в Дагестане на железной дороге возбуждено уголовное дело

После крушения 12 вагонов на железнодорожной ветке Калмыкия – Дагестан следователи возбудили уголовное дело. Об этом рассказал Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

“По факту схода 12 вагонов на участке Северо-Кавказской железной дороги возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта”, – говорится в сообщении.