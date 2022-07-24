 

После крушения грузового поезда в Дагестане на железной дороге возбуждено уголовное дело

24.07.2022, 12:15, Разное
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После крушения 12 вагонов на железнодорожной ветке Калмыкия – Дагестан следователи возбудили уголовное дело. Об этом рассказал Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте.
“По факту схода 12 вагонов на участке Северо-Кавказской железной дороги возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта”, – говорится в сообщении.



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