 

СМИ: Китай пригрозил военным ответом на визит Пелоси на Тайвань

24.07.2022, 12:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с предупреждениями КНР.

«Китай публично угрожал «решительными мерами», если Пелоси осуществит запланированный на август визит. Но один источник заявил, что Китай выразил «более сильное сопротивление» США в частном порядке, чем раньше. Несколько других людей, знакомых с ситуацией, сказали, что частные заявления пошли еще дальше, предполагая возможный военный ответ», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

Несколько источников издания заявили, что Белый дом пытается определить, выступает ли Китай с серьезными угрозами или же «балансирует на грани войны», пытаясь оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки.

Как пишет газета, два источника, знакомые с ходом дискуссий, заявили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и другие высокопоставленные сотрудники совета национальной безопасности выступают против поездки из-за риска эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

Кроме того, отмечается, что несколько людей, знакомых с ситуацией, заявили, что споры по поводу поездки вызвали обеспокоенность среди союзников Вашингтона, которые озабочены тем, что поездка может спровоцировать кризис между США и Китаем.

Газета добавляет, что люди в Тайбэе, проинформированные о вопросах национальной безопасности, заявили, что риск того, что Пекин может заметно усилить военную агрессию в ответ на визит Пелоси, более выражен, чем в прошлом году, учитывая рост напряженности.

Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.

Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09.20 / Американская журналистка призвала не забывать о мудрости Коэна — она поможет избежать ядерной войны между Россией и США

15.05.21 / СНБО утвердил создание цифровой телесети. Она должна покрыть 95% территории Украины до конца года

22.06.22 / Парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству

17.08.20 / Лукашенко рассказал, кто будет «рулить» Белоруссией в случае победы Тихановской

02.08.21 / «Целая армия стоматологов-гигиенистов!» — Fox News высмеял ковидные предосторожности Пентагона

26.09.20 / Западные партнеры создадут в Грузии центр кибербезопасности

20.02.21 / 46,4% украинцев позитивно относятся к блокировке каналов “112 Украина”, NewsOne и ZIK – опрос

21.03.21 / Российские ученые разработали новую методику поиска нефтяных месторождений

09.09.20 / САП официально сообщила стороне защиты о закрытии дела “Роттердам плюс” – адвокат

06.12.20 / Британия заявила о «значительном присутствии» кораблей РФ у своих границ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика