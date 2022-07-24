СМИ: Китай пригрозил военным ответом на визит Пелоси на Тайвань

Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с предупреждениями КНР.

«Китай публично угрожал «решительными мерами», если Пелоси осуществит запланированный на август визит. Но один источник заявил, что Китай выразил «более сильное сопротивление» США в частном порядке, чем раньше. Несколько других людей, знакомых с ситуацией, сказали, что частные заявления пошли еще дальше, предполагая возможный военный ответ», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

Несколько источников издания заявили, что Белый дом пытается определить, выступает ли Китай с серьезными угрозами или же «балансирует на грани войны», пытаясь оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки.

Как пишет газета, два источника, знакомые с ходом дискуссий, заявили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и другие высокопоставленные сотрудники совета национальной безопасности выступают против поездки из-за риска эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

Кроме того, отмечается, что несколько людей, знакомых с ситуацией, заявили, что споры по поводу поездки вызвали обеспокоенность среди союзников Вашингтона, которые озабочены тем, что поездка может спровоцировать кризис между США и Китаем.

Газета добавляет, что люди в Тайбэе, проинформированные о вопросах национальной безопасности, заявили, что риск того, что Пекин может заметно усилить военную агрессию в ответ на визит Пелоси, более выражен, чем в прошлом году, учитывая рост напряженности.

Ранее Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.

Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

—