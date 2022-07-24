 

«НО». Поехали!

24.07.2022, 11:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Редакция «Новой газеты» запустила новый журнал и сайт.

Обложка «НО». Иллюстрация: Серафим Романов, для «Новой»

«Новая рассказ-газета» — это новое издание редакции «Новой газеты». Скованные десятками новых законов и запретов, мы решили делать вот такой журнал.

Кто-то уже называет его приложением к временно остановленной «Новой газете» (что, по сути, верно), кто-то сокращает название до двух первых букв, звонкого «НО»!

Если «Новая газета», к которой все мы, безусловно, причастны и верность которой храним, изучала вопросы власти, войны и мира, коррупции, элиты, то «НО» — это скорее не о власти. Это о нас, об обществе. Почему мы там, где мы есть, и вот такие, какие есть.

Улицкая исследует свободу личности и тоталитаризм, Колесников объясняет идеологию путинской России, Минкин вчитался в полицейские протоколы (современные следователи на исковерканном русском обвинили Толстого в преступлениях!), Тарощина знает, почему ополчились на любимца публики Галкина, а Брицкая сравнила лояльность Михалкова с гектарами его угодий и бизнес-интересами. Прокофьев растревожил экономическими прогнозами: нам придется трудно, а Генис — успокоил: выживем. Как всегда.

Почитать тексты и полистать PDF-версию журнала теперь можно на сайте novaya.no. Но! Вы же захотите его купить! Во-первых, это красивая вещь. Вы сможете собирать коллекцию уже с первого номера! Во-вторых и в главных — это отличный способ поддержать редакцию, которая просто не может так долго молчать!

Самый удобный и дешевый способ получить свой экземпляр «НО» — стать соучастником «Новой газеты». Если вы просто хотите купить журнал (и еще что-то из наших коллекций одежды, книг и сувениров) — добро пожаловать в наш магазин. Мы работаем и над тем, чтобы наш новый журнал продавался в киосках, книжных магазинах и супермаркетах, хоть это и не просто в новых условиях.

«НО». Поехали!

Novaya.no

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Увеличение родинок сигнализирует о развивающемся раке кожи

28.01.22 / Названы четыре фактора риска развития постковидного синдрома

04.07.22 / Мнение: Заводчики элиты

23.07.22 / Бежевый с лавандовым: сочетания цветов в одежде, которые создадут изысканный образ

16.02.21 / Скандалы: «Тюменская матрёшка» трещит по политическим швам

25.03.22 / Риелторы предупредили об опасности на рынке недвижимости в 2022 году

02.08.21 / Российские туристы произвели фурор на Мальдивах

10.06.22 / ABC News – чтобы ценник не пугал — американские бренды выбирают «шринкфляцию»

03.06.21 / Уровень счастья: как помочь себе пойти на эмоциональный подъем

01.05.21 / Россия заявляет, что Твиттер выполняет требование об удалении “запрещенного контента”, но слишком медленно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика