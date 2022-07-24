«НО». Поехали!

Редакция «Новой газеты» запустила новый журнал и сайт.

Обложка «НО». Иллюстрация: Серафим Романов, для «Новой»

«Новая рассказ-газета» — это новое издание редакции «Новой газеты». Скованные десятками новых законов и запретов, мы решили делать вот такой журнал.

Кто-то уже называет его приложением к временно остановленной «Новой газете» (что, по сути, верно), кто-то сокращает название до двух первых букв, звонкого «НО»!

Если «Новая газета», к которой все мы, безусловно, причастны и верность которой храним, изучала вопросы власти, войны и мира, коррупции, элиты, то «НО» — это скорее не о власти. Это о нас, об обществе. Почему мы там, где мы есть, и вот такие, какие есть.

Улицкая исследует свободу личности и тоталитаризм, Колесников объясняет идеологию путинской России, Минкин вчитался в полицейские протоколы (современные следователи на исковерканном русском обвинили Толстого в преступлениях!), Тарощина знает, почему ополчились на любимца публики Галкина, а Брицкая сравнила лояльность Михалкова с гектарами его угодий и бизнес-интересами. Прокофьев растревожил экономическими прогнозами: нам придется трудно, а Генис — успокоил: выживем. Как всегда.

Почитать тексты и полистать PDF-версию журнала теперь можно на сайте novaya.no. Но! Вы же захотите его купить! Во-первых, это красивая вещь. Вы сможете собирать коллекцию уже с первого номера! Во-вторых и в главных — это отличный способ поддержать редакцию, которая просто не может так долго молчать!

Самый удобный и дешевый способ получить свой экземпляр «НО» — стать соучастником «Новой газеты». Если вы просто хотите купить журнал (и еще что-то из наших коллекций одежды, книг и сувениров) — добро пожаловать в наш магазин. Мы работаем и над тем, чтобы наш новый журнал продавался в киосках, книжных магазинах и супермаркетах, хоть это и не просто в новых условиях.

«НО». Поехали!

Novaya.no

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