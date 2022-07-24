Юрий Лоза: «Никакого Северного потока» не существует

Музыкант, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза усомнился в существовании газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По мнению исполнителя, проекты являются одной из самых больших афёр в истории, сравнимые с Панамским каналом.

«Я лично считаю, что никакого природного газа не существует. Вы его видели? Я нет. Для примера можете разрезать трубу на кухне и убедитесь, что там пусто. Нефть существует, бензин существует, уголь и золото – тоже, газ – нет. Думаю, всё гораздо проще: есть большой распил – и со стороны европейцев, и с нашей, но нам в принципе выгодно, поэтому пусть пилят», – сказал музыкант в интервью каналу «Геоэнергетика».

Усомнился Лоза и в том, что из природного газа производят удобрения.

«Вы что шутите? Все удобрения – это испражнения коров, коз, свиней, пернатых и так далее. Я удивляюсь, насколько люди тупые, чтобы верить в такие глупости. То же могу сказать об автомобилях, якобы использующих газовые двигатели. Все они всё равно бензин в бак заливают». – заключил эксперт.

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