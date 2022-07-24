 

Юрий Лоза: «Никакого Северного потока» не существует

24.07.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Музыкант, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза усомнился в существовании газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По мнению исполнителя, проекты являются одной из самых больших афёр в истории, сравнимые с Панамским каналом. 

«Я лично считаю, что никакого природного газа не существует. Вы его видели? Я нет. Для примера можете разрезать трубу на кухне и убедитесь, что там пусто. Нефть существует, бензин существует, уголь и золото – тоже, газ – нет. Думаю, всё гораздо проще: есть большой распил – и со стороны европейцев, и с нашей, но нам в принципе выгодно, поэтому пусть пилят», – сказал музыкант в интервью каналу «Геоэнергетика».

Усомнился Лоза и в том, что из природного газа производят удобрения. 

«Вы что шутите? Все удобрения – это испражнения коров, коз, свиней, пернатых и так далее. Я удивляюсь, насколько люди тупые, чтобы верить в такие глупости. То же могу сказать об автомобилях, якобы использующих газовые двигатели. Все они всё равно бензин в бак заливают». – заключил эксперт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04.21 / Скандалы: Мягкая сила Леонида Слуцкого

10.05.22 / Будьте готовы к нехватке кислорода!

08.07.22 / Мнение: Разрыв связей

13.07.21 / Девичник в Греции: Настя Ивлеева, Матильда Шнурова и Диана Коркунова отдыхают на Миконосе

10.06.22 / Власти Великобритании хотят ежегодно повышать на год возрастной ценз на покупку сигарет

16.07.22 / «Выстрелили себе в лёгкое, а теперь задыхаемся» — Орбан раскритиковал антироссийские санкции ЕС

09.01.21 / Gucci выиграл тендер на поставку костюмов для Ленина

19.06.22 / Мнение: Медведев и коммунизм

06.06.22 / Эмо-лето: обновленный тренд 2000-х возвращается, пора доставать из шкафа кеды и клетчатые юбки

25.05.22 / Мнение: Упрощенное получение российского паспорта для Херсона и Запорожье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика