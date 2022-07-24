 

Через неделю придёт Кентавр – Личное мнение

24.07.2022, 11:27, Разное
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Любимый всеми Геннадий Онищенко в интервью Комсомолке выдал прогноз, что уже через неделю в большие города придёт Кентавр:

«Сегодня уже 23 июля, и через две недели народ начнет съезжаться, потому что кому-то надо детей в школу готовить.

Поэтому, интенсивность в крупных городах постепенно начнет возрастать, буквально через неделю, и нам надо быть к этому готовыми».


Фото: КП, Иван МАКЕЕВ

Ну, в общем, всё логично и как всегда: отпуск, смешение людей, вернулись домой с соплями.

Онищенко считает, что седьмая волна коронавируса в стране будет обусловлена распространением именно этой мутации:

«Да, он, действительно, более легок в течение заболевания, если им заражаются. Но контагиозность у него высокая по сравнению со всеми предыдущими вариантами коронавируса, которые уже, в общем-то, сходят со «сцены».

А с этим «Кентавром», как ты его называешь (или ВА 2.75), начинается седьмая волна, если считать с ноября 2019-го. Седьмая волна, вот она сейчас обусловлена этим».

Что мы имеем в итоге? Предположительно более лёгкое течение заболевания. Больше и бессимптомных случаев, но и более высокую контагиозность.

Вспоминая, как проходили предыдущие волны, как некоторые не носили маски, можно предположить, что опять заболеет много людей.

К счастью, Кентавр — не Дельта, тяжёлых случаев будет меньше.

Главный вопрос остаётся открытым: этот коронавирус когда-нибудь вообще закончится или нет?

Источник: Лена Миро



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