 

Живущего отдельно от Варум Агутина поймали на романе с замужней: Тупо физиология

24.07.2022, 11:23, Разное
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Психолог Лина Дианова решила разобрать причины, по котором люди ходят налево на примере звездных пар. Специалистка разобрала недавние интервью Агутина и Варум, в которых те рассказывают о своем отношении к адюльтерам и личном опыте.

Стоит отметить, что музыкант и певица неоднократно признавались, что не живут вместе. Точнее, они проживают в одном доме, но у каждого есть своя спальня, а также они частенько селятся в разных гостиничных номерах. Многие поклонники осуждают Леонида Агутина и Анжелику Варум за подобное, считая, что это показывает нелюбовь в паре. Но, по словам психолога, такой подход очень даже правильный, так как личное пространство очень важная штука в отношениях.

В интервью Ирине Шихман музыкант признался, что во время измены голова отключается не только у мужчины, но и у женщины. Журналистка подловила его на романе с замужней, точнее на косвенном признании в этом. Ведь, по словам Агутина, он не знает ни одного мужчины, у которого бы не было отношений с дамой, состоящей в браке. “Просто женщины аккуратнее и хитрее”, – отметил музыкант.

Лина Дианова подчеркнула, что на самом деле девушки изменяют так же часто, как и мужчины.

“Есть женщины, для которых секс – тупо физиология. И она, занимаясь сексом с другим, продолжает любить своего основного партнера. Особенно круто, если основной партнер знает и у них это в списке договоренностей”, – подчеркнула психолог.



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