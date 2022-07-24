 

Мнение: Лимит

24.07.2022, 11:15, Разное
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Украина получит от западных союзников всего 25-30 установок РСЗО, но не больше — с учетом уже поставленных. Об этом заявил глава комитета вооруженных сил Конгресса США Адам Смит, побывавший вчера в Киеве.

Больше Украина не получит, сказал Смит – у США нет большего количества установок в арсеналах.

В целом установка выдерживается: конфликту не дадут угаснуть, но и победить ни одной стороне тоже не дадут. Задача – полное истощение России. Украина здесь играет роль инструмента, но не более того.

Российская пропаганда транслирует надежду Кремля – еще чуть-чуть, и Запад дрогнет, пойдет на переговоры и вот это всё. Стоит вспомнить, что последние года два Третьего рейха ровно такую же надежду высказывало и германское руководство. Особо истеричными эти надежды стали под самый конец. Известие о смерти Рузвельта, к примеру, было встречено в бункере фюрера взрывом ликования.

Чем все закончилось – известно. Не вижу никаких причин полагать, что Запад, сумев подтолкнуть неадекватное российское руководство к гибельному шагу в пропасть, вдруг преисполнится гуманизма и бросит ему спасательную веревку. Но поддерживать иллюзию, что во-вот всё станет хорошо – а почему бы и нет, особенно, если это ничего не стоит.

Политика – штука циничная. Украинцы рано или поздно поймут, что ими воспользовались. Ну, а Россия получит весь комплект последствий политических авантюр Кремля. Достанется всем. До краёв.

Источник: Эль Мюрид



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