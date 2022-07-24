Мнение: Что спасло Россию от войны с Китаем

Олег Куваев, автор сериала «Масяня», выпустил серию про нападение Китая на Санкт-Петербург. Выпустил уже давно, но серию сняли с Ютуба за нарушение авторских прав, а вот сейчас снова вернули обратно — видимо, из-за большой пропагандистской важности.

Идея господина Куваева в том, чтобы пробудить у русских эмпатию. Несколько странно слышать лекции про эмпатию от гражданина Израиля и пособника США, но опыт показывает, что в зеркало эти господа смотрятся редко. Цитирую из мультфильма: «Их главный китаец Вынь Сунь Хим вообще с катушек слетел. Начать в 21-м веке настоящую войнушку, это надо совсем быть полным кретином». Для мультипликатора русские — всего лишь психопаты, которые начали спецоперацию из одной только кровожадности, без каких бы то ни было реальных причин. Мысль о том, что у русских тоже есть чувства, что русские тоже хотят жить, что русских было бы неплохо хотя бы выслушать, даже не приходит жителям Запада в голову… как не приходила эта мысль в голову немцам или бельгийцам во время известных исторических событий.

Тратить время на мультфильм смысла нет, там стандартная клевета на русских — типа той, за которую на Украине уволили омбудсмена Людмилу Денисову. По мнению господина Куваева, наши военные ведут себя как натовские мясники, то есть бомбят гражданские объекты и уничтожают мирное население. Судя по мультфильму, особое внимание русские уделяют памятникам архитектуры — прицельно взрывают их один за другим. Ничего нового, желающие могут загуглить «Кровавый навет» и убедиться, что на Западе это что-то вроде традиции: подобные удивительные истории про другие народы Запад распространяет уже даже не первое тысячелетие. Разница только в том, что ещё в 20-м веке таким народом-суперзлодеем были евреи, тогда как сейчас на Западе на роль суперзлодеев уже назначили русских. Назначили с понятной целью — раз русские суперзлодеи, значит обычные человеческие нормы морали к ним неприменимы. Можно, например, пытать и убивать русских пленных — это ведь русские, вы понимаете.

Мультфильм мне не понравился. Но кое в чём господин Куваев угадал — война России с Китаем была возможна. Если бы американцы не были так беспечны в 1990-е, когда они думали, что Россия уже побеждена, или если бы американцам удалось устроить оранжевую революцию в Москве в 2012, сейчас они натравили бы нас именно на Китай.

Судите сами: в 1992 никаких объективных причин для конфликта России и Украины не было. Следовало ожидать мелких трений, как между Россией и Казахстаном или, скажем, Канадой и США, но в целом очевидно, что нашим странам было бы выгодно сотрудничать — и в экономическом, и в культурном плане. Если бы власти Украины не подчинялись Вашингтону, Украина могла бы обеспечить ровные отношения с Россией очень легко — вполне достаточно было бы оставить в покое три болевые точки: русскоязычное население, базы НАТО и Черноморский флот. К сожалению, начиная с момента объявления «независимости» Украина подпала под сильное влияние американцев, а начиная с 2014 года перешла под прямой контроль Демпартии США. Итоги мы видим в текущих новостях.

В феврале США вынудили Россию начать спецоперацию на Украине. Но если бы Россия была под контролем американцев, — в лице тех самых людей со светлыми лицами, которые сейчас скандируют «Нет войне!», — Россию заставили бы напасть на Китай.

Американцы придумали бы нам какие-нибудь пограничные споры, заставили бы признать Тайвань, приказали создать убежища для беглых предателей и террористов. Заставили бы перекрыть поставки еды, нефти и газа в Китай. Распорядились бы открыть кучу хакерских узлов и колл-центров телефонного мошенничества. Понатыкали бы баз НАТО по всей границе с Китаем. Устроили бы лагеря по подготовке молодых нацистов по всей стране. И, разумеется, приправили бы всё это удушающей геббельсовской пропагандой в духе «Китай наш исконный враг, ему нужна наша Сибирь».

Закончилось бы всё это конфликтом с Китаем, так как если одна сторона хочет драться, а вторая не хочет, выбор у второй стороны небогат: или драться, или капитулировать. Капитулировать Китай не стал бы. Война с Китаем велась бы вначале обычным оружием, потом, вероятно, ядерным. А господин Куваев рисовал бы у себя в Израиле ровно то же, что и сейчас, один в один — как семья Масяни прячется в подвалах Санкт-Петербурга от китайских бомб.

Поэтому когда наша лакей-интеллигенция заявляет, что она «против войны», это не вполне верно. Как верно заметил Захар Прилепин, наша интеллигенция не против войны, она и есть война. Если бы не Майдан 2014 года в Киеве (вот с этими милыми девочками типа Масяни, кидающими коктейли Молотова в Беркут), Украина была бы сейчас обычной мирной восточноевропейской страной, с Крымом и Донбассом в своём составе. И наоборот: если бы на Болотной в 2012 году выиграли наши поэты-режиссёры, мы бы сейчас воевали с Китаем и со дня на день ждали бы появления грибовидных облаков над Петербургом. Обратите внимание на скриншот из «Масяни», который я прикрепил к посту — за такой откровенный расизм на Западе могли бы и отменить. Однако «Масяня» рассчитана на русских, и тут позиция США иная: вот уже 30 лет прозападные журналисты накачивают русскую аудиторию ненавистью и подозрением к Китаю.

К счастью, в феврале 2022 пособники США окончательно проиграли. Наша «несистемная оппозиция» открыто выступила на стороне США против России, превратившись тем самым из опасного внутреннего врага в безопасного внешнего подпевалу. Пропаганда Олега Куваева бессильна, так как мы больше не считаем его своим, мы отлично понимаем, что он работает на США.

Впрочем, буду объективен, смердяковым следует сказать и спасибо. Если бы наша лакей-интеллигенция не убеждала Америку в слабости России, если бы она не распространяла самозабвенно мифы про ржавые танки и коррумпированную власть, может, США сумели бы подготовиться к текущей прокси-войне гораздо лучше.

Что же касается наших китайских друзей, то на их фронте американцы тоже потерпели поражение. Последней попыткой была Революция зонтиков в Гонконге, и эта попытка провалилась. Теперь сбылся страшный сон США — независимая Россия объединяется с независимым Китаем против своего главного врага, слабеющего гегемона. Американцы ещё не выложили на стол последнюю карту, Тайвань, но это уже и неважно. Даже если завтра США вынудят Китай начать спецоперацию на Тайване, уклониться от стратегического поражения Запад не сможет.