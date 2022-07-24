 

По данным аварийных служб, в Сочи нет зон подтопления

24.07.2022, 10:50, Разное
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После ливневого дождя в Сочи нет подтопленных районов. Об этом в воскресенье рассказали ТАСС в экстренных службах.
Собеседник агентства заявил, что “работы по откачке воды завершены. Подтопленных районов нет”.

По его словам, сильный ливень вызвал подтопление подвалов в пяти многоквартирных домах, двух больницах, 23 приусадебных участков и 45 участков на дорогах. По уточненным данным, за один час в Сочи выпало 90 мм осадков.

Ранее администрация Сочи сообщала, что сильные дожди в Центральном и Хостинском районах вызвали подтопления на дорогах и других участках. Были затоплены подстанции, что вызвало перебои с электричеством. Одна жительница погибла.

В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы оперативная группа и аэромобильная группировка МЧС по Краснодарскому краю со специальным оборудованием.



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