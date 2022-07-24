 

В результате столкновения четырех автомобилей под Вологдой погиб один человек

24.07.2022, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 51-м км дороги Вологда-Медвежьегорск. Как пишет пресс-служба области, авария произошла в воскресенье утром в Вологде.
“Сегодня около 07:30 по московскому времени в Вологодской области на 51-м км автодороги Вологда-Медвежьегорск произошло дорожно-транспортное происшествие. По первоначальной информации, житель 1984 года рождения на автомобиле Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia, Mitsubishi Outlander и Volkswagen Amarok. В результате аварии погиб пассажир Daewoo Nexia, житель 1979 года рождения. В отчете говорится, что еще три человека получили травмы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02.21 / Таинственный 4500-летний артефакт найден возле Стоунхенджа

15.05.21 / Семь лучших образов Mom Jeans и два, на которые не стоит обращать внимание

11.04.22 / Отечественные технологии обеспечили жителей Москвы социальными гарантиями

09.01.22 / Казахстанские миллиардеры потеряли около $3 млрд

08.09.21 / Четыре пакетика кофе 3 в 1 превратятся в десерт. Лайфхак для любителей оригинальных рецептов

15.07.22 / Новый бизнес: Тимати прибрал к рукам известную сеть

02.07.22 / Le Monde – председательство в ЕС лишило чешских дипломатов отпуска и определённости

11.12.21 / Невакцинированных пенсионеров приравняют к работающим и лишат льгот

25.11.21 / Володин сообщил о грядущем ужесточении ответственности для нарушителей ПДД

10.06.22 / Le Monde – украинский кризис всё сильнее раскалывает ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика