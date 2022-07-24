В результате столкновения четырех автомобилей под Вологдой погиб один человек

Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 51-м км дороги Вологда-Медвежьегорск. Как пишет пресс-служба области, авария произошла в воскресенье утром в Вологде.

“Сегодня около 07:30 по московскому времени в Вологодской области на 51-м км автодороги Вологда-Медвежьегорск произошло дорожно-транспортное происшествие. По первоначальной информации, житель 1984 года рождения на автомобиле Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia, Mitsubishi Outlander и Volkswagen Amarok. В результате аварии погиб пассажир Daewoo Nexia, житель 1979 года рождения. В отчете говорится, что еще три человека получили травмы.