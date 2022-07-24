В Сочи во время дождя потоки уничтожили более 50 автомобилей

Непогода в Сочи нанесла ущерб дорогам и инфраструктуре. Более 50 автомобилей были сметены потоками воды, разрушена подпорная стена. В воскресенье Игорь Шержуков, заместитель начальника ГО и ЧС Сочи, рассказал журналистам.

“Повреждена инфраструктура и дорожное полотно. 16 улиц сейчас нуждаются в нашем внимании. Многие автомобили были повреждены, их смыло водой, и они пришли в негодность. Мы быстро убрали более 50 протоколов на автомобили, и будем продолжать уборку”, – заявил он.

Шержуков также упомянул, что в Сочи произошел оползень, который вызвал обрушение стены. “Оползни могут сопровождаться большим количеством воды <…>”. Он сказал, что при обрушении подпорной стены были раздавлены семь автомобилей”.

Мэр Алексей Копайгородский заявил, что оползень также повредил линию газоснабжения дома. “Сейчас мы готовим документы для введения чрезвычайной ситуации. <…> В каждом случае есть свой протокол о дорожно-транспортных происшествиях. Для автомобилей используются специальные парковочные зоны”. Он заявил, что мы будем помогать автовладельцам как можно быстрее получить страховое возмещение.

Шержуков утверждает, что эвакуированных людей нет и никто не воспользовался временным жильем.

На всех пострадавших территориях города ведутся поквартирные обходы. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии.