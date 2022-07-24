 

NYT: Эрдоган «сводит с ума» Байдена из-за России

24.07.2022, 10:45, Новости дня
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал «головной болью» для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times.

По мнению автора статьи Майкла Кроули, связано это с тем, что Анкара зачастую проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и «сводит с ума» администрацию американского лидера, передает РИА «Новости».

«Эрдоган – вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», – приводит издание слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.

Автор статьи напомнил об очередных предупреждениях Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и его поездке в Тегеран на встречу с российским и иранским лидерами Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.

«Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России», – подытожили в газете.

Ранее Эрдоган вместе с президентами РФ и Ирана принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. По результатам саммита Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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