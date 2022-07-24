 

Захарова ответила на слова Зеленского об обстреле порта Одессы

24.07.2022, 10:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского, который назвал обстрел порта Одессы «вопиющим российским варварством», отметив, что ракеты «Калибр» уничтожили в одесском порту объект военной инфраструктуры.

«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», – написала она в своем Telegram-канале.

The New York Times также прокомментировала удары по порту Одессы. Издание пояснило, почему удары по порту – это не нарушение зерновой сделки. «Но Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку», – пишет NYT.

Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий. «Атаки вблизи кораблей или в используемых ими портах, подобные тем, которые были осуществлены Россией в субботу, могут привести к срыву соглашения. Другим риском может быть злоупотребление доверием или разногласия между инспекторами и должностными лицами объединенного командования», – уточнило издание.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.

Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06.21 / Алиханов усомнился в способности Tesla Маска что-то предложить России

04.12.20 / Сбежавших из реабилитационного центра детей ищут в Екатеринбурге

23.07.20 / Глава Шотландии встретила прибывающего в регион Джонсона язвительной шуткой

26.08.21 / В Украине самый высокий уровень невакцинированного населения в Европе – Центр здравоохранения

30.08.20 / В Гидрометцентре опровергли народную примету о «бабьем лете»

30.07.20 / Суд продлил домашний арест Ефремову

05.10.20 / Астрономы нашли планеты с условиями для жизни лучше земных

23.02.21 / На фасаде здания Харьковского горсовета установят мемориальную доску Кернесу

20.08.20 / США анонсировали новые санкции в отношении сирийских военных и чиновников

06.05.21 / Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика