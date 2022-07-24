 

Простой бьюти-хак с TikTok: создание дымчатого макияжа глаз с помощью карандаша для губ

24.07.2022, 10:33, Разное
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Вирусное видео из TikTok с участием австралийского визажиста Сабрины Уолш собрало немало просмотров. Еще бы! Ведь Сабрина на собственном примере демонстрирует, что для того чтобы создать макияж в стиле смоуки айс совсем не нужно иметь профессиональный набор косметических средств. Достаточно иметь подходящий карандаш для губ.

Как сделать макияж

С помощью карандаша для губ Сабрина оттенила верхнее веко, мягко растушевав пигмент от области роста ресниц до складки века.

Далее с помощью киси для теней визажист мягко растушевала пигмент по всему веку. Для закрепления макияжа Сабрина рекомендует использовать специальную основу под тени и бронзатор, который нужно наносить уже поверх пигмента, чтобы углубить тени в уголках глаз.

Преимуществом такого макияжа, бесспорно, является его простота. Такая техника нанесения пигмента позволит получить легкий смоуки айз за считанные минуты, но есть одно серьезное “но”.

Так ли безопасен такой макияж

Безусловно, если вы торопитесь возникает соблазн нанести более простой вариант макияжа, но это не всегда оправдано. Офтальмологи категорически не советуют использовать средства для макияжа губ в области глаз. Обусловлено это несколькими причинами:

не взаимозаменяемость пигментов. Пигменты, применяемые в средствах для макияжа губ, имеют более агрессивный состав, что чревато развитием серьезных аллергических реакций на веках и слизистой глаза; бактерии. Бактерии, которые живут в полости рта, могут стать причиной серьезной бактериальной инфекции в области глаз.

Именно поэтому, если вы решите повторить лайфхак Сабрины, выбирайте только новые карандаши, которыми не наносился макияж в области губ. Проведите предварительное тестирование на коже в уголке глаза, нанеся пигмент точечно, чтобы понять, будет ли аллергическая реакция. Если же вы используете карандаш, которым красите губы, наточите его, срезав часть стержня, имевшую контакт с кожей губ.



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