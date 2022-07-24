 

Microsoft добавил возможность выбрать язык Украинский (Россия)

24.07.2022, 9:53, Разное
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Корпорация Microsoft выпустила обновление языкового
пакета для Windows 11, в котором появилась возможность установить в качестве
языка по умолчанию язык «Украинский (Россия)». В компании объяснили это
актуальной геополитической ситуацией.

Как заявил директор Microsoft по разнообразию Аруджа
Брахмапратискан, компания старается предоставлять национальным меньшинствам возможность
выбрать родной язык вместо государственного. Поскольку в Юго-Западном федеральном
округе России проживает значительная украиноязычная диаспора, Microsoft хочет предоставить им
возможность пользоваться привычным алфавитом. Подобные меры поддержки будут и
впредь оказываться национальным меньшинствам, не имеющим собственной
государственности и составляющим более 10% населения в регионах своего
проживания.

«Россияне в Севастополе, Николаеве и
Херсоне должны иметь возможность выбора языка. В этих регионах живёт более
миллиона человек, владеющих украинским языком, и они не должны чувствовать дискриминацию
со стороны операционной системы. Добавив язык «Украинский (Россия)», мы
предоставили им возможность свободно общаться на родном языке, при этом проверщик
орфографии будет автоматически заменять некоторые запрещённые слова на более политкорректные
выражения», – пояснил Брахмапратискан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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