 

FAZ – после помощи Украине Польша заполнит брешь в своих танковых войсках в Южной Корее и США

24.07.2022, 9:40, Разное
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В рамках военной помощи Украине Польша отправила Киеву 240 поддержанных танков Т-72 советского производства, из-за чего в войсках страны возникла брешь, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Изначально планировалось заполнить её, осуществив круговой обмен вооружением с Германией, но Берлин не выполнил своих обязательств. В связи с этим Варшава планирует закупить боевую технику в Южной Корее и США.


AP

После начала боевых действия на Украине Варшава отправила Киеву 240 поддержанных танков Т-72 советского производства, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Из-за этого в польской армии возникла «брешь», которую изначально планировалось заполнить немецкими «леопардами», но Берлин так и не выполнил свои обязательства, объяснил министр обороны страны Мариуш Блащак. «Обещания немцев осуществить круговой обмен танками оказались обманом», раскритиковал правительство Германии заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

При этом в Варшаве уже подтвердили, что готовятся к передаче Украине ещё одной партии танков, продолжает немецкое издание. В связи со сложившейся ситуацией польские власти собираются заполнить брешь, закупив боевую технику в Южной Корее. Речь идёт о 180 танках K2, первые из которых прибудут в страну уже в этом году, а также 48 самолётах FA-50. По словам Блащака, переговоры уже практически завершены.

Также министр обороны утверждает, что это вооружение совместимо с американскими системами. Но военные эксперты выражают сомнения по этому поводу. Они считают, что в решении закупить FA-50 главную роль сыграла их дешёвая цена. К тому же на прошлой неделе Польша заявила, что приобретёт 116 поддержанных и 250 абсолютно новых американских танков типа Abrams. Первая партия прибудет в страну в начале 2023. 



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