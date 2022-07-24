После поражения от Крылова в UFC Кормье решил обратиться к Густафссону

Даниэль Кормье, бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжелом и тяжелом весах, прокомментировал поражение шведа Александра Густафссона от Никиты Кралова на UFC Fight Night 208.

“Густафссон закончил. Он должен уйти, он съел все тяжелые удары. У него нет подбородка. Мой друг, уходи. У каждого есть срок годности”. Кормье написал в Твиттере: “Ты лучший среди всех тех, у кого не было титула”.

Бой проходил в Лондоне и завершился победой российского бойца через восемь минут и восемь секунд. Крылов – ветеран с 28 победами и девятью поражениями. У Густафссона 18 побед и восемь поражений.

Ранее Том Аспинелл, британский боец тяжелого веса, проиграл свой бой в главном событии против американца Кертиса Блейдса на UFC Fight Night 208.