 

После поражения от Крылова в UFC Кормье решил обратиться к Густафссону

24.07.2022, 9:25, Разное
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Даниэль Кормье, бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжелом и тяжелом весах, прокомментировал поражение шведа Александра Густафссона от Никиты Кралова на UFC Fight Night 208.
“Густафссон закончил. Он должен уйти, он съел все тяжелые удары. У него нет подбородка. Мой друг, уходи. У каждого есть срок годности”. Кормье написал в Твиттере: “Ты лучший среди всех тех, у кого не было титула”.

Бой проходил в Лондоне и завершился победой российского бойца через восемь минут и восемь секунд. Крылов – ветеран с 28 победами и девятью поражениями. У Густафссона 18 побед и восемь поражений.

Ранее Том Аспинелл, британский боец тяжелого веса, проиграл свой бой в главном событии против американца Кертиса Блейдса на UFC Fight Night 208.



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