 

Европа нарастила темпы закачки в ПХГ

24.07.2022, 9:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ветрогенерация в Евросоюзе сохраняется у минимальных значений июля, в то время как темпы закачки в подземные хранилища газа растут третий день, свидетельствуют данные ассоциаций Gas Infrastructure Europe и WindEurope.

Объем выработки ветровой энергии в регионе в субботу составил 8,6%. Хотя показатель немного вырос с 8,2% в пятницу, он остался близок к минимальным значениям июля. Показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,41%, а в прошлом месяце – 11,23%, что стало минимумом с начала года, передает РИА «Новости».

В то же время Европа после возобновления работы магистрали «Северный поток» наращивает темпы закачки газа в подземные хранилища. Средний уровень заполненности «подземок» в Евросоюзе на 22 июля составляет 65,82%, что близко к среднему значению на эту дату за последние несколько лет. Показатель за день вырос на 0,33 процентного пункта (по сравнению с 0,28 и 0,25 процентного пункта в предыдущие дни).

Сейчас в хранилищах около 66,5 млрд кубометров газа. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на том же уровне – в среднем 0,35 процентного пункта в июле (0,37 процентного пункта в июне и 0,45 – в мае), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.

Поставки российского газа в Европу по двум основным маршрутам – магистрали «Северный поток» и транзитом через украинскую территорию – ожидаются на уровне прошлых дней.

В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.

Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция РФ сильная и она выигрывает экономическую войну.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / В соцсетях высмеяли Трампа, получившего чёрный пояс по тхэквондо

26.01.21 / Байден хочет поместить на купюру в $20 портрет афроамериканки, боровшейся против рабства

06.10.21 / Михаил Поплавский: TikTok – это космос!

12.07.21 / В Госдуме указали на неадекватность английских болельщиков

30.11.21 / У конкурсной комиссии не возникло вопросов к отстраненному замглавы АРМА Павленко, который подал документы на должность руководителя – СМИ

20.05.21 / Зеленский рассказал, требовал ли от него Байден вводить санкции против олигархов

07.01.21 / Телеведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом

27.03.21 / Гибель украинских военных на Донбассе. Посольство США в Украине призвало Россию остановить насилие

01.12.20 / Повысить тарифы на передачу электричества означает загнать промышленность в кризис – СМИ

23.09.20 / Самолет вице-президента США столкнулся с птицей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика