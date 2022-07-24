Европа нарастила темпы закачки в ПХГ

Ветрогенерация в Евросоюзе сохраняется у минимальных значений июля, в то время как темпы закачки в подземные хранилища газа растут третий день, свидетельствуют данные ассоциаций Gas Infrastructure Europe и WindEurope.

Объем выработки ветровой энергии в регионе в субботу составил 8,6%. Хотя показатель немного вырос с 8,2% в пятницу, он остался близок к минимальным значениям июля. Показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,41%, а в прошлом месяце – 11,23%, что стало минимумом с начала года, передает РИА «Новости».

В то же время Европа после возобновления работы магистрали «Северный поток» наращивает темпы закачки газа в подземные хранилища. Средний уровень заполненности «подземок» в Евросоюзе на 22 июля составляет 65,82%, что близко к среднему значению на эту дату за последние несколько лет. Показатель за день вырос на 0,33 процентного пункта (по сравнению с 0,28 и 0,25 процентного пункта в предыдущие дни).

Сейчас в хранилищах около 66,5 млрд кубометров газа. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на том же уровне – в среднем 0,35 процентного пункта в июле (0,37 процентного пункта в июне и 0,45 – в мае), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.

Поставки российского газа в Европу по двум основным маршрутам – магистрали «Северный поток» и транзитом через украинскую территорию – ожидаются на уровне прошлых дней.

В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.

Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция РФ сильная и она выигрывает экономическую войну.

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