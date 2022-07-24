 

Трамп: Мы верим в два гендера – мужской и женский

24.07.2022, 9:21, Новости дня
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В мире существует только два пола – мужской и женский, сообщил бывший президент США республиканец Дональд Трамп, выступая во Флориде на студенческой конференции.

«Вы не можете учить Библии, но вы можете учить детей тому, что Америка – это зло и что мужчины могут забеременеть. Мы верим в два гендера. Есть мужчины и есть женщины», – сказал Трамп, выступление которого транслировалось американскими телеканалами. Его заявление было встречено бурными овациями.

В ходе выступления Трамп отметил, что республиканцы «скоро собираются вернуть страну обратно».

В 2021 году в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере. Первым гражданином США, получившим паспорт с отметкой о гендере «Х», стал Дана Ззиим, «интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью», который ранее служил в американских ВМС.

Напомним также, неоднозначные заявления помощника министра здравоохранения вызвали шквал критики в США. Рейчел Левин, которая сама является трансгендером, в прямом эфире призвала при помощи медикаментов блокировать физиологическое развитие детей, чтобы они выбирали пол сами еще до переходного возраста.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения недавно выпустила руководство, в котором утверждается, что пол человека «не ограничивается» принадлежностью к мужчинам или женщинам. ВОЗ объявила, что «выходит за рамки» бинарных терминов, признавая «разнообразие».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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