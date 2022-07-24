Мужчина погиб в результате украинского обстрела Донецка

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Донецку, погиб мужчина, информирует штаб территориальной обороны ДНР.

Удар был нанесен по Кировскому району, передает РИА «Новости».

Кроме того, «ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, ранена женщина», а «во Владимировке получил ранения подросток 2005 года рождения», передает ТАСС.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска менее чем за два часа трижды обстреляли разные районы Донецка: Кировский, Петровский и Киевский. Использовались в том числе снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров.

Утром в субботу представительство ДНР сообщало, что украинские военные за сутки обстреляли республику 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения.

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