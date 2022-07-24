Греческий политик представил предвыборный плакат с фразой «Россия права» и буквой «Z»

Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат, на котором запечатлена фраза «Россия права», сообщают греческие СМИ.

В статье говорится, что он подготовлен для продвижения партии политика «Народное единство» («Лаики энотита»), передает РИА «Новости» со ссылкой на Pronews.gr.

«Россия права», «США и НАТО вызвали ад на Украине, они толкают планету к краю бездны, разрушают Европу, обрекают на нищету и калечат Грецию», – написано сверху на плакате. Затем идет фотография Лафазаниса и буква Z и призыв: «Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!» Завершает плакат название партии «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА) и аббревиатура БРИКС.

Также политик призвал «сбросить прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим».

Лафазанис был министром энергетики в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году. После выхода из партии СИРИЗА в знак несогласия с проводимостей политикой Лафазанис создал партию «Народное единство» («Лаики энотита»), а сейчас создает новое политическое движение.

Ранее Лафазанис заявлял, что Греции надо изменить политику, отменить все санкции против Москвой и заключить стратегический союз с Россией, назвав страну другом греков.

«Мы хотим создать в Греции новое движение, которое восстановит в нашей стране национальную независимость, и Греция перестанет быть лагерем западных центров. Мы ставим под сомнение Европейский союз, как и участие Греции в НАТО. Мы считаем, что Греция должна иметь новый автономный курс, исключительно в наших национальных интересах», – сказал Лафазанис.

«Мы не хотим и мы отвергаем антироссийскую политику, антироссийский психоз. Мы не хотим проводить санкции против России, с которой нас ничего не разделяет. У нас нет разногласий с Россией. Мы любим Россию», – сказал Лафазанис. Политик заметил при этом, что они не хотят «поменять подчинение Соединенным Штатам на другое подчинение – России». «Мы хотим иметь независимую страну, которая будет иметь дружеские отношения со всем миром», – сказал он.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

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