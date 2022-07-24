Трамп раскритиковал Европу из-за «крошечной» в сравнении с США помощи Украине

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп, выступая во Флориде на студенческой конференции, заявил, что Вашингтон выделяет Украине слишком много средств по сравнению с европейскими странами.

«Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более 60 млрд. Европейские страны. которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. <…> Но у нас 35 трлн долларов задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги», – приводит его слова ТАСС.

Трамп повторил утверждение о том, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он был сейчас президентом США.

Бывший американский лидер и ранее утверждал, что в случае победы на выборах 2020 года не допустил бы конфликта на Украине. Он также говорил, что США следует быть аккуратными в ситуации вокруг Украины, чтобы не допустить мировой войны.

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