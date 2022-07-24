 

Трамп раскритиковал Европу из-за «крошечной» в сравнении с США помощи Украине

24.07.2022, 8:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп, выступая во Флориде на студенческой конференции, заявил, что Вашингтон выделяет Украине слишком много средств по сравнению с европейскими странами.

«Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более 60 млрд. Европейские страны. которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. <…> Но у нас 35 трлн долларов задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги», – приводит его слова ТАСС.

Трамп повторил утверждение о том, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он был сейчас президентом США.

Бывший американский лидер и ранее утверждал, что в случае победы на выборах 2020 года не допустил бы конфликта на Украине. Он также говорил, что США следует быть аккуратными в ситуации вокруг Украины, чтобы не допустить мировой войны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09.20 / ВОЗ назвала условия для безопасного открытия стран после карантина

07.06.21 / Власти решили закрыть лазейку для доставки туристов на закрытые курорты

15.08.21 / Лукашенко назвал двоих виновных в развале СССР

01.09.21 / NBC News – в больницах опять нет мест — система здравоохранения США вновь проходит тяжкое испытание

10.09.20 / Вучич заявил о понимании Путиным проблем Сербии

07.02.22 / Российский рынок акций открылся ростом

16.02.22 / США пригрозили РФ «быстрым и жестким ответом» на признание ДНР и ЛНР

25.12.21 / “Или лифчик наденьте, или крестик снимите”. Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра

21.07.20 / Байден «предупредил Кремль» о недопустимости «вмешательства» в выборы в США

05.08.20 / Запашный назвал раздолбайством трагедию с убитым медведями ребенком в Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика