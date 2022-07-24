Выручат быстрая укладка и аксессуары-спасители: пять советов по уходу за волосами для многозадачных мам

Мамам маленьких детей приходится жить в режиме многозадачности. Каждый день их ждет множество неотложных дел. Порой у них совсем не остается времени на уход за волосами. Как не утратить в такой ситуации красоту прядей? В статье мы приведем несколько полезных советов по уходу за волосами для многозадачных мам.

Быстрая укладка

Выделите всего несколько минут в день, чтобы привести шевелюру в порядок. За это время вы успеете сделать быструю укладку.

Самый простой вариант быстрой прически – низкий гладкий пучок. Его можно создать за несколько минут без горячих инструментов.

Разделите волосы посередине расческой. Соберите их в низкий пучок и закрепите заколкой. Нанесите на шевелюру немного фиксирующего спрея. Быстрая прическа готова!

Улучшаем внешний вид волос

У многих женщин после родов ухудшается состояние волос. Пряди могут стать более тонкими и вялыми. Многие мамы сталкиваются с появлением пушковых волос вдоль линии роста. Вы можете улучшить внешний вид своей шевелюры.

Возьмите круглую щетку. Расчешите все волосы, включая пушок вдоль линии роста. Придайте шевелюре объем по всей длине.

На следующий день нанесите на голову термозащитный спрей. Затем высушите волосы феном. Это поможет вам освежить укладку.

Если вы вас беспокоят непослушные пушковые волосы, то возьмите старую зубную щетку и нанесите на нее немного лака для волос. Используйте ее, чтобы пригладить пушок.

Если у вас недавно родился малыш, то избегайте сложных укладок. Такие прически усугубляют проблемы с волосами, возникающие после родов.

Скрутите и высушите

В те дни, когда вы моете голову, сушить волосы полностью необязательно. Скрутите влажные пряди в пучок на макушке и заколите несколькими заколками.

Тепло головы высушит волосы естественным путем. Когда вы их распустите, у вас получатся красивые, гладкие волны. Чем выше вы закрутите пряди, тем больше объема получите.

Выбирайте надежный шампунь

С помощью надежного шампуня вы можете улучшить вид даже самой проблемной шевелюры. Используйте моющие средства с эффектом разглаживания непослушных волос. Они увлажняют пряди и облегчают их расчесывание.

Если у вас не остается времени на частое мытье головы, то распылите на голову сухой шампунь. Нанесите его на корни прядей с расстояния около 15 см и разотрите кончиками пальцев. Это позволит вам еще несколько дней обойтись без мытья.

Если у вас нет возможности в ближайшее время вымыть голову, то соберите пряди в хвост или пучок. Это замаскирует грязные волосы.

Аксессуары-спасители

Всегда имейте при себе небольшую щеточку для волос и резинку. Эти аксессуары выручат вас и позволят создать прическу на ходу.

Чтобы легко подправить прическу, вам понадобится небольшая расческа. Если вы носите волосы распущенными, то повязка из ткани с красивым принтом или эффектной текстурой станет для вас аксессуаром-спасателем. Она сделает ваш образ необычным и женственным. С помощью этой повязки вы также можете скрыть пушок на линии роста волос.

Заключение

Эти простые лайфхаки помогут вам поддерживать красоту волос даже в самые напряженные дни. Они не отнимут у вас много времени, но позволят вашим прядям сохранять красоту при минимальном уходе.