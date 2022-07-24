 

Ульяновские правоохранители разоблачили банду, подставлявшую детей чиновников

24.07.2022, 7:33, Разное
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В результате операции ульяновских силовиков была обезврежена преступная группа из 25 человек, члены которой намеренно дискредитировали детей представителей региональной власти.

В пресс-релизе правоохранительных органов сообщили, что преступники использовали грим и делали пластические операции, чтобы изображать своих жертв: сыновей и дочерей представителей различных управленческих структур Ульяновской области с целью дальнейшей дискредитации чиновников в СМИ и социальных сетях.

Жертвами ОПГ стали дети представителей городского управления архитектуры, ГИБДД, санитарно-эпидемиологической службы, регионального отделения Россельхознадзора, Пенсионного фонда и других ведомств. Преступники не просто изображали внешность потерпевших, но использовали те же документы и транспортные средства. Они принимали денежные средства от граждан, принимали наркотики в ночных клубах, неоднократно нарушали правила дорожного движения, что приводило к последствиям, в частности, к сносу автобусной остановки в селе Дятьково.

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела. Имена преступников в интересах следствия не разглашаются. С детей управленцев сняты все обвинения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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