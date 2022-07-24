Telepolis – возобновление газовых поставок в Германию — это признак не слабости России, а её силы

Некоторые в Германии интерпретируют возобновление газовых поставок из РФ в Германию как признак слабости Кремля, пишет Telepolis. Но всё это «свист в лесу», призванный развеять овладевший ими страх, ведь они осознают, что в ближайшее время ФРГ не может отказаться от российского голубого топлива. В действительности Москва находится в сильной позиции и выигрывает экономическую войну, подчёркивает немецкое издание.



AP

Россия всё-таки возобновила поставки газа в Германию, пишет Telepolis. Мечта самых ярых сторонников холодной войны не сбылась. Сильнее всего произошедшее возмутило зелёных. Они, конечно же, были бы рады, если бы Москва перекрыла кран и таким образом приблизила энергетическую независимость ФРГ.

Политолог Штефан Майстер из Германского общества внешней политики вообще интерпретирует возобновление газовых поставок как признак слабости России. По его мнению, угрозами сокращения экспорта голубого топлива и расширения военной операции на Украине глава Кремля Владимир Путин всего лишь пытается усилить свою переговорную позицию.

Но возникает вопрос: «Почему тогда Берлин не отказывается от российской энергии?» И почему всю прошедшую неделю в Германии только и переживали насчёт того, потечёт ли голубое топливо снова по трубам? В действительности всё это свидетельствует о том, что позиция РФ сильная и она выигрывает экономическую войну, подчёркивает немецкое издание.

Когда в конце мая ЕС ввёл частичное эмбарго на российскую нефть, стоимость чёрного золота выросла и Кремль заработал на этом деньги. Москва сейчас с лёгкостью может найти альтернативные рынки для своей энергии. Экспорт газа и нефти в Китай постоянно увеличивается.

И всё это противоречит заявлениям в немецких СМИ, что возобновление поставок из РФ — это признак силы Германии. Все эти утверждения — всего лишь «свист в лесу», с помощью которого некоторые пытаются преодолеть овладевший ими страх, ведь они понимают, что в ближайшие месяцы ФРГ не сможет отказаться от российского газа.

К тому же на фоне растущей инфляции, особенно в энергетическом секторе, немцы начинают задаваться вопросами об эффективности санкций, которые бьют по Германии сильнее, чем по России. Ведь если люди в ФРГ сидят в холоде, а Москва продаёт газ по более высокой цене, то даже сторонники эмбарго должны осознать, что что-то идёт не так.

При этом любые заявления о том, что антироссийская санкционная политика Запада провалилась, власти называют дезинформацией. И делают это для укрепления внутреннего фронта в преддверии возможных протестов. Потенциальных демонстрантов уже записывают в правый лагерь. Но кризисом могут воспользоваться и левые для того, чтобы поставить под сомнение капиталистическую колонизацию страны. Это может подорвать мирную обстановку в государстве. Именно поэтому в борьбе с Россией Берлин обороняет внутренний фронт с особым ожесточением.