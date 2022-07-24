Германию уличили в страхе остаться зимой без российского газа

Немецкие власти «по-прежнему заметно нервничают» и не могут с уверенностью сказать, хватит ли Германии газа, чтобы «пережить зиму», пишет британская пресса.

В статье Кати Хойер для журнала Spectator утверждается, что риторика главы МИД Германии Анналены Бербок, которая попросила Канаду вернуть турбину для «Северного потока», «играет на руку Путину». Как указала Хойер, министр «подтвердила журналистам, что ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России». По словам Бербок, «в противном случае» Германия «не сможет получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будет иметь дело с крупными социальными волнениями», передает РИА «Новости».

Напомним, Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из РФ в Германию. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту.

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