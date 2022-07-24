Лавров собрался объяснить Лиге арабских государств ситуацию вокруг Украины

В Каире глава МИД РФ Сергей Лавров не только проведет переговоры с властями Египта, но и выступит в Лиге арабских государств с разъяснением позиции Москвы по Украине, сообщил помощник генсека ЛАГ Хусам Заки.

Лавров встретится с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом, а также «выступит перед арабскими постоянными представителями с разъяснением позиции его страны по украинскому кризису», сообщил Заки. По его словам, выступление Лаврова призвано укрепить «арабо-российские отношения и донесение позицию» РФ до ЛАГ, «тем более, что арабо-российский форум, который должен был состояться ранее, был отложен», передает ТАСС.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет, с которого начинается его африканское турне.

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