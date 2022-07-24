 

Лавров собрался объяснить Лиге арабских государств ситуацию вокруг Украины

24.07.2022, 6:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Каире глава МИД РФ Сергей Лавров не только проведет переговоры с властями Египта, но и выступит в Лиге арабских государств с разъяснением позиции Москвы по Украине, сообщил помощник генсека ЛАГ Хусам Заки.

Лавров встретится с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом, а также «выступит перед арабскими постоянными представителями с разъяснением позиции его страны по украинскому кризису», сообщил Заки. По его словам, выступление Лаврова призвано укрепить «арабо-российские отношения и донесение позицию» РФ до ЛАГ, «тем более, что арабо-российский форум, который должен был состояться ранее, был отложен», передает ТАСС.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет, с которого начинается его африканское турне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.20 / Явка на голосовании по Конституции превысила 56%

02.10.20 / Армяне Греции объявили о призыве добровольцев в Нагорный Карабах

17.04.22 / Мнения: РФ отведена роль вершителя справедливости

08.12.20 / Ан-24 совершил посадку в Якутске с неисправным двигателем

02.03.22 / Эксперт: События на Украине показали разрыв между обывателями и селебрити

08.10.21 / Ученые раскрыли предназначение древних святилищ в Ингушетии

13.11.20 / Менеджеры Богуслаева остановили работу “Мотор Січ” и начали сокращения сотрудников из-за отсутствия заказов

14.09.21 / В Волынской области новорожденным выдавали этикетки с составом и указанием не отбеливать и не сдавать в химчистку

26.07.21 / Расписавшей машину под российский патруль ДПС эстонке пригрозили штрафом

06.11.20 / Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика