 

New York Times заявила о моде на каннибализм

24.07.2022, 6:35, Новости дня
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Американская газета New York Times утверждает, что человечество якобы захлестнула мода на каннибализм.

Как утверждается в опубликованном New York Times материале, в книгах, фильмах и шоу, которые сейчас выпускают, есть прозрачные намеки на то, что пора вернуться к каннибализму – по заявлению NYT, данная тема анализируется и воспевается в большом количестве произведений западной культуры. В соцсетях издание спросило у читателей, как они относятся к каннибализму и не собираются ли «отведать человечины», передает РЕН ТВ.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что этот феномен не прижился в мировой культуре несмотря на потуги США сделать вид, что он стал глобальным. По его словам, «есть масса характерных для англо-саксонской черт, маний и синдромов, не воспринимаемых другими культурами – от демонстративного раболепия перед черными до «бесполых» детей или регулярных попыток оправдать педофилию». Он заявил, что нашествие бесчисленных «докторов Лекторов» отделяет Америку от остального мира, пишет «Московский комсомолец».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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