Расчесываем вверх, берем малярный скотч: лайфхаки, как аккуратно подстричь брови

Мастера-бровисты часто говорят, что брови – это сестры, но не близнецы. Это означает, что они должны быть не абсолютно одинаковыми, но похожими. Но нередко после коррекции разница между бровями бросается в глаза. Ведь создать две похожие линии не всегда бывает просто. В статье мы поделимся лайфхаками, которые помогут вам аккуратно подстричь брови.

Что вам понадобится

Вам понадобится малярный скотч, пинцет и ножницы для бровей. Лучше использовать ленту с умеренной клейкостью, чтобы она не выдергивала волоски при снятии.

Подготавливаем скотч и брови

Отрежьте от малярного скотча небольшую полоску. Приклейте ее на руку, а затем снимите. Это поможет сделать ленту менее липкой.

Расчешите брови щеточкой так, чтобы волоски были направлены вверх. Это облегчит вам работу.

Корректируем переднюю часть

Приклейте скотч к передней части брови до арки. Прижмите его так, чтобы он держался. Клейкая лента должна покрывать передние две трети брови.

Полоска скотча будет вам служить в качестве трафарета. Она даст вам четкую линию.

Сначала возьмите ножницы и обрежьте самые длинные волоски, которые торчат из-под ленты. Затем вам понадобится пинцет. Выщипывайте короткие волоски, которые не покрыты лентой.

Удаляем лишние волоски на кончике

Снимите ленту. Теперь приклейте ее на кончик брови до арки.

Снова подрежьте ножницами торчащие длинные волоски, а затем удалите пинцетом всю “растительность”, которая выходит за пределы скотча.

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Обрабатываем середину

Снимите скотч и поместите его над бровной костью.

Таким же способом, как и в предыдущих шагах, подстригайте и выщипывайте волоски.

Теперь повторите все шаги на другой брови. Вы получите красивые и четкие линии.

Несколько советов

Не заменяйте малярную ленту обычным скотчем. Он слишком сильно приклеивается к бровям, и при его снятии вы можете потерять много волосков.

Чтобы брови получились одинаковой формы, вам необходимо располагать ленту под правильным углом наклона. Лучше всего придерживаться естественной линии роста бровей. В этом случае вы не ошибетесь.

Этот способ подходит тем женщинам, у которых есть некоторый опыт самостоятельной коррекции бровей. Если вы плохо владеете пинцетом, то такая техника может оказаться для вас трудной. В этом случае лучше обратиться к профессиональному бровисту. Мастер учтет все особенности вашего лица, а том числе и естественную асимметрию, и создаст идеальную линию бровей.

Заключение

Этот метод поможет вам создать две похожие линии бровей. Они получатся ровными и аккуратными.