Мнение: О дефолтах

О дефолтах.

1. "Технический дефолт" России был просто проигнорирован Россией, которая сама решает, как будет оплачивать свои долговые обязательства.

2. "Технический дефолт" Украины был просто проигнорирован тем, кто объявил "технический дефолт" России и кто сам решает, как Украина будет расплачиваться за "демократическую помощь".

Как видим, в наступившем прекрасном новом мире дефолт понятие относительное и мир не рушится, когда на Западе объявляют или не объявляют о дефолтах.

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