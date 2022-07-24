 

Мнение: О дефолтах

24.07.2022, 5:56, Разное
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О дефолтах.

1. "Технический дефолт" России был просто проигнорирован Россией, которая сама решает, как будет оплачивать свои долговые обязательства.
2. "Технический дефолт" Украины был просто проигнорирован тем, кто объявил "технический дефолт" России и кто сам решает, как Украина будет расплачиваться за "демократическую помощь".

Как видим, в наступившем прекрасном новом мире дефолт понятие относительное и мир не рушится, когда на Западе объявляют или не объявляют о дефолтах.

Источник: Colonel Cassad



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