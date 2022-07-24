Мнение: О дефолтах
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О дефолтах.
1. "Технический дефолт" России был просто проигнорирован Россией, которая сама решает, как будет оплачивать свои долговые обязательства.
2. "Технический дефолт" Украины был просто проигнорирован тем, кто объявил "технический дефолт" России и кто сам решает, как Украина будет расплачиваться за "демократическую помощь".
Как видим, в наступившем прекрасном новом мире дефолт понятие относительное и мир не рушится, когда на Западе объявляют или не объявляют о дефолтах.
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Источник: Colonel Cassad
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