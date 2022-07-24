Трасс собралась получить пост премьера Британии за счет враждебности к России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс собирается победить экс-министра финансов Риши Сунака в борьбе за пост премьера, упрекая его в недостаточной враждебности к России, пишут СМИ.

Как утверждают близкие сторонники Трасс, она решила использовать вопросы внешней политики и безопасности, позиционируя себя как «ястреба» в отношении РФ и Китая. Один из ее союзников сообщил Sunday Telegraph, что «у Лиз есть опыт, авторитет и решимость, когда дело доходит до Украины и Китая». Риши же, по его словам, «больше находится на стороне «голубей», передает ТАСС.

«Довод Лиз такой: сейчас более опасное время, чем когда бы то ни было со времен завершения холодной войны, и она может вернуть Великобритании лидирующую роль на мировой арене», – сообщил сторонник Трасс, добавив, что во время «введения банковских санкций против РФ минфин при Риши не хотел двигаться так быстро, как хотели Борис и Лиз».

По его словам, британский минфин «очень медлил, когда дело дошло до отключения российских банков от системы SWIFT», ведь это ведомство «по умолчанию должно быть более осторожным, думать лишь о математике, но иногда нужно принимать сложные решения».

Трасс также намерена использовать то, что она более чем за 10 лет работы в правительстве сменила несколько министерских должностей, в то время как Сунак возглавлял лишь одно ведомство в течение двух с половиной лет.

Напомним, Трасс является лидером борьбы за пост премьера Великобритании. Опросы среди членов правящей Консервативной партии, которым и предстоит выбрать нового лидера, указывают на то, что Трасс значительно опережает Сунака. Так, исследование компании YouGov показало 21 июля, что 62% опрошенных членов партии поддержали бы Трасс, а 38% предпочли бы Сунака.

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