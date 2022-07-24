 

Из-за лесного пожара решено эвакуировать тысячи жителей Калифорнии

24.07.2022, 5:10, Новости дня
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Начавшийся на днях у города Мидпайнс в округе Марипоса лесной пожар перерос в один из крупнейших в Калифорнии в 2022 году, сообщил представитель Национального леса Сьерра Дэн Паттерсон.

Паттерсон сообщил, что «введены в действие приказы об эвакуации» свыше 6 тыс. человек, которые живут «в малонаселенной сельской местности». Пожару дали имя Oak. Он начался в пятницу, а уже в субботу его площадь возросла до более 6,5 тыс. акров (более 26 кв. км), передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, с проблемой пожаров из-за сильной жары сталкиваются и другие страны. Так, в Великобритании пожарные Лондона пережили самый напряженный после Второй мировой войны день. Во Франции, Греции, Португалии и Испании бушуют пожары, выгорели десятки квадратных километров земли, тысячи жителей и туристов были вынуждены покинуть места проживания и отдыха, умерли несколько сотрудников служб спасения. Температурный рекорд (47 градусов по Цельсию) был зарегистрирован в португальском Пиньян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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