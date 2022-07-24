Американские конгрессмены сообщили о поездке на Украину

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24.07.2022, 5:10, Новости дня
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Группа американских законодателей как от Республиканской, так и от Демократической партий США сообщили, что совершили поездку в Киев.

В субботу члены Палаты представителей Конгресса США распространили совместное заявление, в котором сообщается о поездке, но не указывается, когда она состоялась. Киев посетили демократы Майкл Куигли, Элисса Слоткин, Мики Шерилл, Адам Смит и республиканец Майкл Уолтц. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В заявлении конгрессмены указали, что собираются «продолжить искать способы максимально эффективного оказания помощи президенту Зеленскому и украинцам», передает ТАСС.

В пятницу президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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