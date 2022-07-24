Мнение: О новых поставках РСЗО на Украину

О новых поставках РСЗО на Украину

В Вашингтоне после вояжа конгрессменов в Киев заявили, что США должны поставить всего 25-30 РСЗО HIMARS (и идентичных систем из других стран) на Украину. То есть к заявленным 20, из которых официально передано 16 (и из которых по заявлению МО РФ уничтожено 4 + 1, которую якобы продали, но которую так и не показали), должны добавить еще 5-10 штук.

Важно понимать, что помимо вопросов связанных с желанием интенсифицировать удары по складам и командным пунктам ВС РФ, за этими поставками скрывается и достаточно банальная цель – пополнить общий парк тяжелых РСЗО, который ВС РФ изрядно проредили, уничтожив существенное количество "Ураганов" и т.п. систем. Кроме того, в силу интенсивного использования, есть известная проблема с пополнением запасов боеприпасов для таких систем. Для западных тяжелых РСЗО проблемы с БК нет, потому что поставки несмотря на известный процент уничтоженного ракетными ударами ВС РФ, могут идти еще длительное время.

В отличие от Европы, в США запасы ракет и снарядов столь же объемны, как и в РФ, поэтому они и закладываются на длительную войну, потому что с ресурсной точки зрения могут себе это позволить (в отличие от Европы). Главное, чтобы украинское пушечное мясо стабильно удобряло поля левобережья и поддерживало конфликт на удобном для США уровне без заморозки и сваливания в прямой конфликт США с Россией. В этом собственно и заключается суть достаточно бесхитростной американской стратегии.

PS. На фронте сегодня без существенных подвижек, так что завтра вечером будет сводка за 2 дня. Ну и да, на Украине сегодня криво признались, что обделались с "окружением Высокополья". Большие потери + нулевой результат.

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