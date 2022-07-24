 

Стало известно о гибели в Донбассе наемников из США, Канады, Швеции

24.07.2022, 3:45, Новости дня
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В Донбассе погибли двое американцев, канадец и житель Швеции, которые участвовали в боях на стороне Украины, сообщают СМИ.

Politico приводит слова «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко, который сообщил, что убиты Люк Люцишин и Брайан Янг из США, Эмиль Антуан Рой-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции. Как поясняется, они были членами «сил специальных операций» территориальной обороны. Подразделение, в котором были наемники, «базировалось рядом с Северском». Их уничтожили 18 июля – при обстреле в районе села Григорьевка (Григоровка). Подразделению велели «занять боевые позиции».

Politico пишет, что Люцишин был «американцем украинского происхождения», который в США работал в полиции. По словам Мирошниченко, Янг в прошлом проходил военную службу в США, Рой-Сируа прежде был связан с Французским иностранным легионом, передает ТАСС.

Напомним, представитель Госдепартамента США в пятницу подтвердил журналистам, что в Донбассе недавно погибли двое американцев. 19 июля телекомпания SVT сообщала, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях в Донбассе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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