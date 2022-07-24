Захарова высмеяла «мольбы» дипломатов США не фотографироваться с Лавровым

Американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова сообщила, что «Сергей Лавров в Каире», где «завтра состоятся его переговоры с руководством Египта». Тем временем дипломаты США, по ее словам, «бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым». Как отметила Захарова, американцы не хотят, чтобы фотографии «использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».

«Американские «партнеры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», – сообщила Захарова в Telegram.

Напомним, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева соощила, что на министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова. В результате совместное фотографирование глав МИД G20 отменили.

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