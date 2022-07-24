 

Мнение: Удар по Одессе

24.07.2022, 3:13, Разное
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А все-таки, пожалуй, немного любопытно – зачем наши отечественные дебилы нанесли ракетный удар по Одессе? Они что – уже окончательно шизанулись?

Всё настолько тупо и вызывающе, что как-то даже для отборных кретинов из кремлевской ОПГ чересчур. СРАЗУ после заключения договора о пропуске судов с зерном, что характерно. Что это? Кто-то до такой степени обеспокоился, что страшилка, разгоняемая с начала года, насчет “всемирного голода” – слишком быстро сдуется?

Ясно одно: “страшный и ужасный Кремль”, который “держит весь мир за горло” – морит голодом Африку, останавливает промышленность в Германии, поднимает цены на бензин в Америке и, конечно, безжалостно убивает мирных жителей на Украине – это не более чем гребаная марионетка. Это даже не злодеи – это инструменты.

Полное ничтожество. Забавно – МИД РФ еще ни хрена не подтвердил, что-то жалобно блеет про “детей на Донбассе” – а в это же время депутат ГД Попов уже оперативно В СУББОТУ дает интервью… Би-Би-Си, в котором всё подтверждает. Да, это мы ударили, “били, бьем и будем бить”. Это тот Попов, который из программы Скабеевой, ее муж и соведущий, депутат, естественно, от “Единой России”, “победивший” на выборах в Москве исключительно “благодаря” “электронному голосованию” (много кавычек, но такая у нас реальность – вся в кавычках).

Невозможно, до какой ничтожности, мерзости и гадости мы докатились.

Источник: Размышления вольного социолога



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