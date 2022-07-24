Мнение: Мои актуальные ресурсы на июль 2022

Мой актуальные ресурсы на июль 2022:

1. Основной телеграм-канал – https://t.me/boris_rozhin (круглосуточная трансляция боевых действий на Украине с 23 февраля и не только)

2. Резервный телеграм-канал – https://t.me/cassad_media (на случай блокировок)

3. ВКонтакте – https://t.me/boris_rozhin (сейчас исключительно кросс-постинг)

4. Одноклассники – https://ok.ru/colonelcassad (исключительно кросс-постинг)

5. Рутуб – https://rutube.ru/channel/23471524/ (как времени станет побольше, возобновится заливка роликов о войне на Украине)

6. Яндекс-Дзен – https://zen.yandex.ru/colonelcassad.livejournal.com (исключительно кросс-постинг)

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, WhatsApp, Viber – не актуальны. Туда можно не писать и не звонить. На текущий момент наиболее оперативный способ связаться со мной – написать в телеграм. В ЛС ЖЖ несколько менее быстрый – физически не успеваю. За почтой не успеваю совсем.

https://colonelcassad.livejournal.com/ – как и ранее блог в ЖЖ был и останется основным хабом для моей интернет-деятельности. Текущий перекос в сторону онлайн-трансляции в Телеграме временный и закончится вместе с войной на Украине.

Так что сами выбирайте, куда и на что подписываться.

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