 

Мнение: Мои актуальные ресурсы на июль 2022

24.07.2022, 3:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мой актуальные ресурсы на июль 2022:

1. Основной телеграм-канал – https://t.me/boris_rozhin (круглосуточная трансляция боевых действий на Украине с 23 февраля и не только)
2. Резервный телеграм-канал – https://t.me/cassad_media (на случай блокировок)
3. ВКонтакте – https://t.me/boris_rozhin (сейчас исключительно кросс-постинг)
4. Одноклассники – https://ok.ru/colonelcassad (исключительно кросс-постинг)
5. Рутуб – https://rutube.ru/channel/23471524/ (как времени станет побольше, возобновится заливка роликов о войне на Украине)
6. Яндекс-Дзен – https://zen.yandex.ru/colonelcassad.livejournal.com (исключительно кросс-постинг)

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, WhatsApp, Viber – не актуальны. Туда можно не писать и не звонить. На текущий момент наиболее оперативный способ связаться со мной – написать в телеграм. В ЛС ЖЖ несколько менее быстрый – физически не успеваю. За почтой не успеваю совсем.

https://colonelcassad.livejournal.com/ – как и ранее блог в ЖЖ был и останется основным хабом для моей интернет-деятельности. Текущий перекос в сторону онлайн-трансляции в Телеграме временный и закончится вместе с войной на Украине.
Так что сами выбирайте, куда и на что подписываться.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.22 / Закрытая распродажа – Личное мнение

20.10.20 / В торговой сети «Пятёрочка» появились пищевые добавки, содержащие антитела к COVID-19

11.08.21 / Скандалы: Следствие уcтроило осетинскую премьеру

19.05.21 / Super поднимает 50 миллионов долларов на ремонт и техническое обслуживание дома через модель подписки

25.11.20 / Эффективность российской вакцины от COVID-19 превысила 100%

17.12.20 / Анна Курникова показала редкие фото подросших детей в честь их дня рождения

26.01.22 / Настасья Самбурская после долгого отсутствия вернулась в Instagram: “Скучали?”

15.01.22 / Шестое массовое вымирание началось по вине человека

11.12.21 / “Хотелось бы стать женой олигарха”: Агата Муцениеце представила идеальную жизнь без забот

18.02.22 / Мнение: Набег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика