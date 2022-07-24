Мнение: О шокирующем факте про настоящих украинцев



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И снова — вполне ожидаемо. #Россия ведь — щедрая душа © Кто станет оспаривать это.

И от щедрот своих она…

Сначала немножко сухой статистики. Примерно 7 млн человек в России — каждый двадцатый — подходит под определение мигранта. И это лишь по официальным данным. Почти половина из них, около 3 млн человек — прибывшие из Украины, с которой, по утверждению её #СМИ и официальных лиц, Россия «воюет».

Причём это добровольно прибывшие, ещё до 24 февраля.

Но шок — не в этом.

Вот #статистика по прибывающим-убывающим в Россию. #Украина сохраняет положительный баланс, несмотря на «восемь лет российской агрессии». Это примерно как если бы советские граждане перемещались массово в Рейх «на заработки» накануне и особенно после 22 июня 1941 года.

А вот статистика по легально трудоустроившимся мигрантам.

Только 1% украинцев оформили работу в России по правилам. Остальные пополняют нелегальный или не вполне легальный рынок труда. Соответственно, не платят #налоги. Но #деньги на Родину всё же переводят, пусть это сейчас и стало сложнее.

Потом их в Киеве всех наградят за ущерб российскому бюджету?

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