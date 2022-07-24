 

Мнение: О шокирующем факте про настоящих украинцев

24.07.2022, 3:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Фото © Getty Images

И снова — вполне ожидаемо. #Россия ведь — щедрая душа © Кто станет оспаривать это.

И от щедрот своих она…

Сначала немножко сухой статистики. Примерно 7 млн человек в России — каждый двадцатый — подходит под определение мигранта. И это лишь по официальным данным. Почти половина из них, около 3 млн человек — прибывшие из Украины, с которой, по утверждению её #СМИ и официальных лиц, Россия «воюет».

Причём это добровольно прибывшие, ещё до 24 февраля.

Но шок — не в этом.

Вот #статистика по прибывающим-убывающим в Россию. #Украина сохраняет положительный баланс, несмотря на «восемь лет российской агрессии». Это примерно как если бы советские граждане перемещались массово в Рейх «на заработки» накануне и особенно после 22 июня 1941 года.

А вот статистика по легально трудоустроившимся мигрантам.

Только 1% украинцев оформили работу в России по правилам. Остальные пополняют нелегальный или не вполне легальный рынок труда. Соответственно, не платят #налоги. Но #деньги на Родину всё же переводят, пусть это сейчас и стало сложнее.

Потом их в Киеве всех наградят за ущерб российскому бюджету?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03.22 / Мнение: Россия будет продавать газ за рубли

15.03.22 / Мнение: Победа над украинским нацизмом отменила российский либерализм

26.11.21 / В Татарстане водитель набрал полный автобус людей без QR-кодов и отвез их в отдел полиции

02.11.20 / Развод в день рождения: Ольга Кабо рассталась с мужем после 11 лет брака

20.05.21 / Ну что же, поговорим о достижении счастья.

27.02.22 / Павел Врублевский прокомментировал новость о возможной заморозке активов россиян криптобиржами

10.01.22 / Ани Лорак поделилась главным секретом воспитания дочери

18.03.22 / Без прикрас – Личное мнение

20.08.21 / Все остаются в восторге, когда пробуют это сочетание: готовим ароматную консервацию из помидоров и слив (рецепт)

22.03.22 / Мнение: Навального посадили на 9 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика