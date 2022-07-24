 

Разведчик США объявил о победе России над Западом на трех фронтах

24.07.2022, 2:24, Новости дня
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России удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом, сообщил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на YouТube-канале Judging Freedom.

«Россия побеждает на всех фронтах. На военном фронте – на поле боя. На политическом – стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом – Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу», – приводит РИА «Новости» слова Риттера.

По мнению офицера, ничто не сможет остановить движение РФ вперед по всем трем направлениям. Он привел в пример недавний уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и отставку главы итальянского правительства Марио Драги.

Кроме того, военный указал на неэффективность поставок американского вооружения Киеву, при том факте, что Вооруженные силы США в скором времени исчерпают все имеющиеся у них запасы.

Ранее Скотт Риттер заявил, что власти США повторяют в Украине ошибки, которые ранее привели к фиаско в Афганистане.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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