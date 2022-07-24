Крупный пожар начался на острове Лесбос

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24.07.2022, 2:24, Новости дня
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В Греции сильный лесной пожар уже несколько дней продолжается в национальном парке Дадия-Лефкими-Суфлион, также начался пожар на острове Лесбос, сообщают информационные агентства.

Парк Дадия – одна из особо охраняемых территорий на национальном и европейском уровнях. Пожар начался в четверг во второй половине дня, сейчас на его тушении сосредоточены основные усилия пожарных. В борьбе с огнем участвуют 320 пожарных с 13 пешими группами и 68 машин, сотрудники лесной службы Эвроса, большое количество пожарных-добровольцев. В тушении пожара задействовали шесть самолетов и девять вертолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERT.

Пожар на Лесбосе начался в субботу, он быстро разросся из-за сильного ветра – огонь приблизился к поселку Ватера, где находятся пляжи. Данный район пользуется популярностью у туристов и местных жителей. Объявлена эвакуация. Девять человек (четверо иностранцев и пятеро греков) были отрезаны огнем на побережье, их пришлось выводить катерами береговой охраны, одного доставили в медицинский центр. Кроме того, в больницу с проблемами дыхания доставлен пожарный. Огнем повреждены дома и предприятия.

По сообщению пожарной службы, за сутки произошло 53 лесных пожара. Сильные пожары сейчас происходят также в районе Акритохори возле города Пилос в Мессинии на Пелопоннесе, в районе Цакатура в Гревене (Северная Греция) и в районе Врисула в Превезе (Западная Греция).

Напомним, с проблемой пожаров из-за сильной жары сталкиваются и другие страны. Так, в Великобритании пожарные Лондона пережили самый напряженный после Второй мировой войны день. Во Франции, Португалии и Испании бушуют пожары, выгорели десятки квадратных километров земли, тысячи жителей и туристов были вынуждены покинуть места проживания и отдыха, умерли несколько сотрудников служб спасения. Температурный рекорд (47 градусов по Цельсию) был зарегистрирован в португальском Пиньян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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