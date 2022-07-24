Российская ПВО защитила «мирный сон мелитопольцев»

Российские системы ПВО защитили Мелитополь от украинского обстрела, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мелитополь – очень громко! Отработала ПВО», – сообщил он в Telegram. Как сообщил Рогов, «укронацистам не дает покоя мирный сон мелитопольцев», поэтому украинские военные «направляют на спящий город ракеты и ударные беспилотники». Он заверил, что «жизни мелитопольцев надежно защищает ПВО России». Как сообщил Рогов, «воздушная цель была уничтожена».

Напомним, российская ПВО сбила ударно-разведывательный беспилотник украинских войск над Мелитополем. Полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт, у него изъяты самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов. Кроме того, правоохранители задержали диверсанта, который был исполнителем покушения на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.

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