 

Стало известно, как привести в норму артериальное давление в жару

24.07.2022, 2:20, Разное
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Специалист в области диетологии сообщил о полезных продуктах питания, которые способны снизить артериальное давление в жару. По его мнению, не только лекарственные препараты могут бороться с гипертонией.

В жаркую погоду температура тела повышается, как и влажность воздуха. Это негативно влияет на способность тела испарять жидкость и охлаждать, что и провоцирует изменение давления. Обычно люди применяют лекарства для его снижения, но можно нормализовать параметры и с помощью употребления правильных продуктов питания.

По словам диетолога, организм в жару нуждается в полезных жирах, а они в большом количестве содержатся в орехах, оливковом масле и оливках, рыбе. Также в рационе обязательно должны быть фрукты и овощи, бобы, рис, ячмень.



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