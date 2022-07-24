Стало известно, как привести в норму артериальное давление в жару

Специалист в области диетологии сообщил о полезных продуктах питания, которые способны снизить артериальное давление в жару. По его мнению, не только лекарственные препараты могут бороться с гипертонией.

В жаркую погоду температура тела повышается, как и влажность воздуха. Это негативно влияет на способность тела испарять жидкость и охлаждать, что и провоцирует изменение давления. Обычно люди применяют лекарства для его снижения, но можно нормализовать параметры и с помощью употребления правильных продуктов питания.

По словам диетолога, организм в жару нуждается в полезных жирах, а они в большом количестве содержатся в орехах, оливковом масле и оливках, рыбе. Также в рационе обязательно должны быть фрукты и овощи, бобы, рис, ячмень.