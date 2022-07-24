В Корее полицейские получат усиливающие силу костюмы с искусственным интеллектом

Представители национального полицейского управления Южной Кореи сделали интересное заявление. Они уже в скором будущем представят боевые костюмы для своих сотрудников, значительно упрощающие выполнение задач и обеспечивающие безопасность людей.

Новые костюмы не только красивые, но и функциональные. Они появятся только к 2050 году, но специалисты уже показали первые концепты одежды, которая защищает от механических повреждений, улучшает физические показатели пользователей и обладает системой управления на основе искусственного интеллекта.

Костюм является одним из 14 проектов, входящих в состав программы по модернизации полицейской сферы Южной Кореи. Совсем скоро также будут представлены летающие или автономные аппараты для патрулирования улиц.