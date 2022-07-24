 

В Корее полицейские получат усиливающие силу костюмы с искусственным интеллектом

24.07.2022, 2:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представители национального полицейского управления Южной Кореи сделали интересное заявление. Они уже в скором будущем представят боевые костюмы для своих сотрудников, значительно упрощающие выполнение задач и обеспечивающие безопасность людей.

Новые костюмы не только красивые, но и функциональные. Они появятся только к 2050 году, но специалисты уже показали первые концепты одежды, которая защищает от механических повреждений, улучшает физические показатели пользователей и обладает системой управления на основе искусственного интеллекта.

Костюм является одним из 14 проектов, входящих в состав программы по модернизации полицейской сферы Южной Кореи. Совсем скоро также будут представлены летающие или автономные аппараты для патрулирования улиц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06.22 / Атмосфера предыдущих эпох: в парках Москвы начался фестиваль “Модная столица”

12.11.21 / Белоруса с коронавирусом, намеренно ходившего на приёмы к чиновникам, задержали в РОВД

22.08.21 / Почему женщинам в 30 тяжело найти мужчину: что по этому поводу говорят психологи

03.06.22 / B бундестаге призвали активнее бороться с экстремизмом в немецкой армии

13.02.22 / Для получения льгот от государства потребуется сдать биометрические данные

01.07.22 / В “Активном гражданине” выберут место для площади ЛНР

29.04.21 / Не теряет надежды: Канье Уэст продолжает носить обручальное кольцо

07.02.22 / Специалисты рекомендуют заменять картофель обычным бататом

11.06.22 / Мнение: Нищета западной философии на службе гегемонизма и милитаризма

15.09.20 / Принюхались

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика