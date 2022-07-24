Мнение: Третья сила?
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Не успели высохнуть чернила на документах, подписанных в пятницу в Стамбуле о беспрепятственном вывозе зерна из Украины, как обстреляли порт в Одессе.
ООН осудил обстрел: «Генеральный секретарь ООН безоговорочно осуждает сообщения об ударах в порту Одессы. Вчера (22 июля – прим. ТАСС) все стороны взяли ясные обязательства по обеспечению безопасного движения украинского зерна и соответствующих продуктов на мировые рынки.Эти продукты жизненно необходимы для решения мирового продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей» – говорится в официальном заявлении заместителя официального представителя Гутерриша Фархана Хака (цитата по ТАСС отсюда).
При этом, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия не причастна к обстрелу порта Одессы.
Дословно: «В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент».
То есть министр обороны Турции позвонил министру обороны России и услышал, армия России не обстреливала порт в Одессе.
Очевидно, что Украина тоже не обстреливала.
И кто тогда нанес удар по порту?
Космические пришельцы? Какой-то неконтролируемый ни Россией, ни Украиной диверсионно-партизанский отряд? Третья сила?
Фотография горящего одесского порта отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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