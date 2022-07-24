Блинкен заявил о нарушении Россией соглашения по украинскому зерну

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы. Как сообщили в Турции, Россия сообщила о непричастности к удару по порту Одессы.

Блинкен заявил, что США «решительно осуждают сегодняшний российский ракетный удар». По его версии, «спустя лишь 24 часа после заключения сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю Россия нарушила свои обязательства» и якобы «атаковала» порт, из которого должны вывозить зерно, передает ТАСС.

В Госдепе считают, что Россия «лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики, а мир – поставок продовольствия». Блинкен заявил, что действия РФ «вызывают серьезные сомнения в надежности обязательств России», а также «подрывают работу, проведенную ООН, Турцией и Украиной».

Блинкен заявил, что Москва «несет ответственность за усугубление продовольственного кризиса». По его словам, Россия должна «в полной мере выполнять условия сделки, на которую согласилась».

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.

Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

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