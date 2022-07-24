 

Шольца обвинили в задержке поставок систем ПВО Украине

24.07.2022, 1:45, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставку Украине систем ПВО IRIS-T SLM, пишут немецкие СМИ.

Источники Welt am Sonntag сообщают, что речь идет об 11 системах IRIS-T. Киев направил запрос еще в начале июля, министерство экономики Германии его одобрило. Однако итоговое разрешение должно выдавать ведомство канцлера, в котором за последние три недели решение так и не приняли, передает ТАСС.

Кроме того, сообщается, что Кикв просит «финансовую поддержку» для закупки IRIS-T SLM – 11 систем стоят около 1,5 млрд евро. При этом в случае заключения сделки Украина до конца года сможет получить лишь один комплекс, а на поставку всех 11 потребуется до пяти лет. 

Напомним, Шольца уже обвиняли в том, что он нарушил обещание о военной поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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